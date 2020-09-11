شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الكشف الطبي على المرشحين المحتملين لمجلس النواب بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، المجلس الطبي العام بالأحرار بمدينة الزقازيق، والمعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق، لمتابعة إجراءات توقيع الكشف الطبي والفحوصات اللازمة على المرشحين المحتملين لعضوية مجلس النواب ٢٠٢٠، والتي بدأت من اليوم الجمعة، وتستمر حتي ٢٦ سبتمبر الجاري.

أوضح الدكتور هشام مسعود، أن المترشح يقوم بتسجيل بياناته على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك على الإنترنت، ويتم تحديد الأماكن التي يتم الفحص بها بمحافظة الشرقية، وهي «المجلس الطبي العام بالشرقية بالأحرار، مستشفي الأحرار التعليمي، مستشفي القنايات المركزي، مستشفي أبوكبير المركزي، مستشفي فاقوس النموذجي، مستشفي بلبيس المركزي»، وبعد توقيع الكشف الطبي على المرشحين بالمكان المحدد يتم التوجه إلى المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق، للكشف عن المخدرات والمسكرات، ودفع القيمة المالية المقررة لذلك، وفور ظهور نتائج التحاليل يتم إعتماد النموذج المخصص لذلك وإرساله للجنة العليا للانتخابات.

واطمأن وكيل الوزارة على سير العمل بالمجلس الطبي العام، والذي أستقبل أكثر من ١٢ مرشح منذ صباح اليوم وحتي زيارة وكيل الوزارة، وأكد على مديرة المجلس بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع المرشحين، مع التأكيد على حسن المعاملة والإستقبال، كما تفقد سير العمل بالمعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق، وأماكن إنتظار المواطنين، وتجهيز أماكن الفحوصات الطبية للمرشحين، كما تابع إجراءات تحليل الحمض النووي PCR لفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، للمسافرين للخارج، والذي بلغ عدد أكثر من ٤٠٠٠ مواطن حتي الآن.