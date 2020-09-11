شكرا لقرائتكم خبر عن نموذج محاكاة السلطة التنفيذية بإدارة البرلمان بشباب القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اختتمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، برنامج «نموذج محاكاة السلطة التنفيذية»، بقاعة المديرية. وحاضر في البرنامج الدكتور محمد السيد حجازي، أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة. دار الحوار حول عدة محاور هي «استخدام ادوات الرقابه البرلمانيه وكيفيه اعداد جلسه برلمانيه وكتابه التقارير وجدول أعمال الجلسه». تم تنظيم البرنامج تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضه بالقليوبيه وسليم محمد سليم مدير اداره البرلمان والتعليم المدني بمديريه الشباب والرياضه الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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