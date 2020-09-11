شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يشكل لجنة فنية لدراسة أسباب غرق منازل بقرية «جزيرة شندويل» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لجنة فنية برئاسة نائبه الدكتور أحمد سامي القاضي، لدراسة أسباب غرق عدد من المنازل بالمياه الجوفية بقرية «جزيرة شندويل»، بدائرة مركز سوهاج، حيث اشتكى الأهالي من تضررهم بوجود تراكمات لمياه مجهولة المصدر بمنازلهم.

وقام اليوم نائب محافظ سوهاج، يرافقه اللواء محمد بدري محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ومحمد إمبابي، رئيس مركز ومدينة سوهاج، واللجنة الفنية المشكلة، والتي ضمت ممثلين من كلية الهندسة بجامعة سوهاج، وشركة مياه الشرب، وهندسة المياه الجوفية بالري، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بجولة تفقدية لمعاينة تراكمات المياه بالمنازل على الطبيعة، حيث تم تفقد الشوارع والمنازل التي تضرر أصحابها من تراكم المياه والتي ظهر ارتفاعها واضحا في عدد من المنازل، وجرى استدعاء سيارات شفط المياه التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والوحدة المحلية لمركز سوهاج، لشفط المياه من المنازل وتفريغها في أماكن صرف بعيدا عن القرية.

ووجه نائب المحافظ، بإعداد تقرير مفصل يشمل عدد المنازل المتضررة، ونتيجة المعاينة، وبيان أسباب تلك التراكمات للعرض على المحافظ، وتحديد المشكلة بشكل دقيق، ووضع تصور شامل وعاجل لحلها، لافتا إلى أنه تم عقد اجتماع بمقر الوحدة المحلية لقرية «جزيرة شندويل» لبحث المشكلة، وكذلك عقد لقاء مع مسؤولي «مؤسسة صناع الخير للتنمية» تمهيدا لإنطلاق قافلة طبية لعلاج العيون بالقرية لتقديم خدماتها الطبية للمواطنين بالمجان .

غرق منازل بالمياه الجوفية بقرية «جزيرة شندويل» في سوهاج

غرق منازل بالمياه الجوفية بقرية «جزيرة شندويل» في سوهاج

غرق منازل بالمياه الجوفية بقرية «جزيرة شندويل» في سوهاج

غرق منازل بالمياه الجوفية بقرية «جزيرة شندويل» في سوهاج

غرق منازل بالمياه الجوفية بقرية «جزيرة شندويل» في سوهاج

غرق منازل بالمياه الجوفية بقرية «جزيرة شندويل» في سوهاج