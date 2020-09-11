شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ قنا يفتتح مسجد الصوامعة بنجع حمادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، افتتاح أعمال إحلال وتجديد مسجد الصوامعة بقرية القمانة بمركز نجع حمادي، وذلك بحضور النائب خالد خلف الله عضو مجلس النواب، والشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية وكبار العائلات وأهالي القرية والقرى المجاورة‪ .‬

واستمع نائب محافظ قنا إلى الخطبة التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف، والتي قال فيها إن «الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح البلاد والعباد والسمو والارتقاء بالنفس البشرية، فالشريعة أقامت نظاما متوازنا بين المصلحة العامة والمصلحة الفردية بما يحقق صالح الوطن والمواطن».

وأشار إلى أن المسجد بيت الله على الأرض ويُعد منبراً لنشر الفكر الوسطي وتعاليم الدين الإسلامي السمحة، مؤكدا أن وزارة الأوقاف تولي إهتماماً كبيراً لإعمار وتجديد المساجد بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين للقيام بأداء الصلوات والشعائر الدينية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه تم اإلال وتجديد مسجد الصوامعة بنجع حمادي والواقع على مساحة 210 م2 بتكلفة اجمالية بلغت مليون و800 الف جنيه على نفقة وزارة الأوقاف، كما تم اليوم ايضا افتتاح مسجد الحاكم بمركز قوص والواقع على مساحة 315 م2 بتكلفة اجمالية بلغت مليون و750 جنيه على نفقة الوزارة.

نائب محافظ قنا يشهد افتتاح مسجد الصوامعة بنجع حمادي‎