شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يعلن انتهاء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، انتهاء مديرية التربية والتعليم بالمحافظة من الاستعداد للعام الدراسي الجديد في ضوء قرارات وزير التربية والتعليم بخصوص الدراسة بالعام الجديد.

أشار المحافظ إلى انتهاء المدارس من عمليات الصيانة البسيطة، بجانب تزيين المدارس والفصول الدراسية ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمدارس وتطهير الخزانات بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية.

وشدد المحافظ على التيسير على الطلاب وأولياء الأمور وعدم المبالغة في ألوان الزي المدرسي وغير ذلك من المطالب، وعدم تحصيل أي مبالغ مالية من الطلبة أو أولياء الأمور تحت بند التبرعات، موجها أصدر بقبول أبناء قرى بئر العبدالتي أضيرت خلال الفترة الماضية في المدارس بكل منطقة مقيمين فيها، والعمل على استيعاب الكثافة بتوزيع الطلاب على أيام وفترات الدراسة، واستخدام الفراغات الموجودة بالمدارس لاستيعاب أي زيادة.

من جانبه أكد حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، على الانتهاء من نشرات النقل والندب للمدرسين وسد العجز في مختلف المواد الدراسية، بجانب وضع الجداول المدرسية وفقًا لقرارات وزير التربية والتعليم.

وشدد «رضوان» على الانضباط التام في كافة الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، وتنفيذ مجموعات تقوية بجميع المدارس مع تفعيل المنصات الإلكترونية الخاصة بتعليم شمال سيناء .

كما أكد «رضوان» على المتابعة الصحية والمستمرة للطلاب مع الأخذ بالأسباب الإحترازية ضد فيروس كورنا المستجد، والحفاظ على التباعد بين الطلاب وعدم كثافة الفصول وتهويتها جيدًا، مع التزام جميع العاملين في المدارس بالإجراءات الاحترازية.

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