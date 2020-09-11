شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مقاهي شرق الإسكندرية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفذت لجنة الغلق بالحي القرار الصادر بشأن غلق الكافتريات الكائنة بشارع عبدالعزيز جاويش المتفرع من شارع شعراوي بمنطقة لوران، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء بشأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد. جاءت الحملة بالتنسيق مع قسم شرطة رمل أول، وتحت إشراف محارب هيلع رئيس الحي شرق، ولا تزال المتابعة جارية على المقاهي والمطاعم بنطاق الحي والوقوف على مدى التزامها بالاجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المواطنين والصحة العامة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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