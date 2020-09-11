شكرا لقرائتكم خبر عن استغاثات بوجود غريق شاب في قرية بالساحل الشمالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه إيهاب المالحى، كبير الغواصين، استغاثة لغواصي الخير المتخصصين في إخراج جثث الغرقى بكل شواطئ مصر لاستخراج جثة لغريق شاب يدعى إسلام نصر من قرية نديبة دمنهور، عمره 20 سنة، غرق صباح الجمعة في قرية سياحية بالساحل الشمالى.

ووجه المالحى نداء للغواصين بسرعة الوصول إلى مكان الغرق، ولايزال البحث جاريا عن الجثة التي لم تظهر بعد.