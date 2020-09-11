شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عضو مجلس نواب في المنوفية وزوجته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء أحمد مدين، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد بعد ظهور بعض الأعراض عليه وإجرائه التشخيص الطبي والمسحة للتأكد من إصابته بالفيروس.
وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم أن بعض الأعراض ظهرت عليه وحالته الصحية مستقرة، مؤكدا أنه يخضع للعزل المنزلي برفقة زوجته وفق تعليمات وزارة الصحة، وتحت إشراف المديرية.
ونفى «مدين» إصابة أولاده بفيروس كورونا، موضحا أنه كان في الفترة الأخيرة بعيدا عنهم ولم يكن مخالطا لهم.
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