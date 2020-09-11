شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة أول صلاة جمعة في مسجد البسيون بأسوان بعد افتتاحه اليوم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقيمت اليوم، أول صلاة جمعة بمسجد البسيون بقرية غرب أسوان، وذلك بعد افتتاحه بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، والدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، ولفيف من قيادات الأوقاف والقيادات التنفيذية والأمنية.

وقال الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إن مسجد البسيون ضمن المساجد التي تفتتحها وزارة الأوقاف اليوم، تأكيدا على دور الدولة في بناء وإعمار المساجد على مستوى جمهورية مصر العربية، لافتا إلى أن مسجد البسيون يقع بنجع البسيون بقرية غرب أسوان، على مساحة نحو 300 متر مكعب، وتم إنشاؤه بالجهود الذاتية، وألقيت فيه اليوم أول صلاة جمعة وكانت خطبتها بعنوان: «تقدير المصلحة وتنظيم المباح»، بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، ولفيف من قيادات الأوقاف والقيادات التنفيذية والأمنية ووسط فرحة من أهالى النوبة سكان المنطقة.

وأشار الدكتور عزت إلى أن محافظة أسوان بها 4 مساجد جديدة تم تنفيذها بواسطة الجهود الذاتية، وسيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة، وهم: «البسيون بغرب أسوان والذى تم افتتاحه اليوم، ومسجد النصر بالشيخ هارون بمدينة أسوان، والنور بإدفو، وعمر بن الخطاب بمدينة الرديسية بإدفو».

افتتاح مسجد البسيون بأسوان