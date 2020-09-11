شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «السياحة والآثار» يتفقد عددًا من المناطق الأثرية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد وفد من وزارة السياحة والآثار برئاسة الدكتورة إيمان زايد نائب الوزير لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، عددا من المناطق الأثرية بأسوان، يرافقهم الدكتور عبدالمنعم سعيد مدير آثار أسوان والنوبة.

ضمت الجولة معابد إيزيس وفيله وبعض المواقع السياحية، التي طالبت محافظة أسوان بإدراجها ضمن الخريطة السياحية، كما تفقدوا أعمال التطوير في السوق السياحية والتقى الوفد خلال زيارته للمحافظة مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأكد محافظ أسوان على أهمية رفع كفاءة المناطق الأثرية والسياحية، مشيدا بدور وزارة السياحة والآثار في تطوير العديد من المواقع والمتاحف الأثرية ومن بينها متحف النوبة ومعابد فيله وأبوسمبل والمقابر الفاطمية وغيرها من المقاصد التي تتمتع بها أسوان، وهو الذي يتوازى مع جهود المحافظة في تنفيذ خطة التطوير الشامل للسوق السياحية وميدان المحطة وحدائق درة النيل والنباتية، فضلاً عن طرح الحديقة الإستوائية للاستثمار السياحى.

وأضاف المحافظ أنه جارٍ الدراسة والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار لتأهيل الطريق المؤدى لمنطقة جبل السلسلة الأثرية بكوم أمبو وذلك بطول 2 كم لضمه إلى البرامج السياحية وبالتالى العمل على زيادة عدد الليالى السياحية، بجانب وضع مخطط للترويج والتسويق السياحى للمقاصد السياحية بأسوان سواء التي يشملها البرنامج السياحى أو غير المدرجة وتحتاج إلى تسليط الضوء عليها بما يتناسب مع قيمتها التاريخية والتراثية، مشيراً إلى أن آفاق التعاون ستمتد إلى تنفيذ لافتات إرشادية سياحية بالشوارع والميادين الرئيسية لتصبح دليل السائح للوصول إلى المزار السياحى المستهدف له، علاوة على تفعيل الهوية البصرية لأسوان، وأيضاً إدخال الخدمات الرقمية سواء للترجمة أو غيرها وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.