شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد الحلول التنفيذية لخفض منسوب الصرف الزراعي بسيوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة خلال زيارته الميدانية لمدينة سيوة عدد من المشروعات الخدمية واعمال التطوير الجديدة والاطمئنان على نسب التنفيذ وكذلك متابعة تنفيذ الحلول الجارية لتخفيض منسوب مياه الصرف الزراعي حيث تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مبنى إدارة المرور بمركز ومدينة سيوة بحضور العميد عصام عبدالغني رئيس المركز والاجهزه الامنيه والتنفيذية. كما تفقد جهود خفض مستوى منسوب مياه الصرف الزراعي البحيرات والبرك بواحة سيوة، مؤكدا على إهتمام القيادة السياسية بواحة سيوة والعمل على وضع حلول دائمة لمشكلات الصرف الزراعي وكذلك طريق سيوة مطروح، مع وضع مخطط للتطوير العمرانى والحضارى بالواحة يتناسب مع مكانتها السياحية العالمية الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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