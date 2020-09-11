شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الفاتيكان ومطران المارون يدشنان جرن معمودية ومذبحا وبيت كهنة بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت كنيسة القديسة تريزا للطفل يسوع المارونية بالاسكندرية، اليوم الجمعة، بإعادة تدشين بعض المباني للرعية والتى تشمل بيت الكهنة ومذبح الكنيسة وجرن المعمودية بعد انتهاء أعمال التجديد والترميم.

وشارك في طقس اعادة التدشين، كل من المطران جورج شيحان مطران الطائفة المارونية بالقاهرة، وسفير الفاتيكان المطران نيقولاوس هنرى مارى دينيس السفير البابويً بمصر وراعي الكنيسة الأب فريد ولفيف من الكهنة بمختلف الايبارشيات وعدد من الشمامسة وشعب الكنيسة .

ووجه المطران جورج شيحان، في بداية كلمته الشكر لله الذي دائما ما يسدد احتياجات الكنيسة ولكل من ساهم في ظهور هذا العمل وخص الشكر للرعية، مشيرا إلى بعض التحديات التي واجهت الكنيسة أثناء أعمال الترميم واحيائها واعطائها طابع جديد بالمظهر الماروني.

الكنيسة المارونية تدشن مذبح وجرن معمودية فى الاسكندرية بعد تجديدها

الكنيسة المارونية تدشن مذبح وجرن معمودية فى الاسكندرية بعد تجديدها

الكنيسة المارونية تدشن مذبح وجرن معمودية فى الاسكندرية بعد تجديدها

الكنيسة المارونية تدشن مذبح وجرن معمودية فى الاسكندرية بعد تجديدها

الكنيسة المارونية تدشن مذبح وجرن معمودية فى الاسكندرية بعد تجديدها

الكنيسة المارونية تدشن مذبح وجرن معمودية فى الاسكندرية بعد تجديدها

الكنيسة المارونية تدشن مذبح وجرن معمودية فى الاسكندرية بعد تجديدها