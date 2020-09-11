شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بمجالس المدن بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية في الوحدات المحلية للمراكز والمدن يومى الجمعة والسبت لتلقى طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وسداد نسبة الـ25% رسوم جدية التصالح في بعض مخالفات البناء حيث إن آخر موعد لسدادها نهاية سبتمبر الجارى طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

أكد المحافظ انتظام تلك العملية بجميع الوحدات المحلية موضحا أنه تم التوجيه بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لتقنين أوضاعهموفقًا للاشتراطات المحددة بالقانون مناشدا المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة.

مشيرا إلى أنه بلغ إجمالى عدد الطلبات التي تقدم بها أصحابها للتصالح على مخالفات البناء بالمحافظة منذ فتح باب تلقى الطلبات 141031 طلبا سدد منها جدية التصالح بنسبة 98%