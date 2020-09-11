شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تسمح للأهالى بزيارة السجناء بالكمامة والإجراءات الاحترازية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قطاع السجون بوزارة الداخلية، الأهالى لزيارة ذويهم السجناء، حيث حرصت وزارة الداخلية على تطهير كافة السجون وتعقيمها وتوفير أجهزة التعقيم الذاتى، وطهر المختصون أماكن تواجد النزلاء والأماكن المخصصة للزيارة، والمستشفيات والمكتبات وكافة المناطق التي يتردد عليها النزلاء، وخصصت الداخلية 118 هاتف مدونة على موقع الوزارة بشبكة المعلومات الدولية "الانترنت" للاستعلام عن موعد الزيارة لأهلية النزلاء.

وشددت الداخلية على ضرورة أن يتضمن الاتصال التليفونى "بيانات المتصل، واسم النزيل، ودرجة القرابة، وسيتم إخطار ذوى النزلاء بالموعد المحدد للزيارة خلال الاتصال التليفونى، مع الالتزام التام بالموعد المحدد للزيارة، وستكون مدة الزيارة المصرح بها 20 دقيقة لمرة واحدة شهرياً، ولزائر واحد لكل نزيل، مع التشديد على التزام الزائرين بارتداء الكمامات أثناء الزيارات، ومراعاة المسافة الآمنة بين الزائرين والنزلاء أثناء الزيارات، وفى حالة وجود أية شكاوى أو استفسار، يتم الاتصال على أرقام إدارة حقوق الإنسان بقطاع السجون 25757474-25748831

تأتى تلك الإجراءات للتيسير على المواطنين الراغبين فى زيارة ذويهم من النزلاء، انطلاقاً من سياسة وزارة الداخلية الهادفة لإعلاء قيم حقوق الإنسان.