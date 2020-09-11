شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه القاهرة تعلن عودة الخدمة بعد إصلاح كسر مفاجئ بأحد الخطوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه القاهرة، الانتهاء من أعمال الإصلاح الخاص بالكسر المفاجئ أسفل كوبرى مسطرد، وتم فتح المياه، وجارى الآن تحميل المياه، ومن ثم عودتها بصورة طبيعية.

كانت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أعلنت عن قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهي: "منطقة العزب بالمطرية – شارع جسر السويس من ميدان التجنيد الى الالف مسكن - استراحة الوزير بالحلمية – السبع عمارت - أرض الجولف – الماظة – مستشفى الجلاء العسكرى - ميدان الإسماعيلية"، نظراً لحدوث كسر مفاجئ بخط رئيسى بميدان رنين أسفل كوبرى مسطرد بسبب أعمال التطوير.

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وأعرب الشركة عن أسفها لهذا العطل الخارج عن إرادتها، لافتة إلي أنها ستعمل على إعادة تشغيل الخدمة فى أسرع وقت ممكن، موضحة أنه تم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.