"حادثة 7 الصبح".. مصدر يكشف تفاصيل ضبط صالح جمعة: "حاول الهرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشف مصدر أمني تفاصيل جديدة بشأن القبض على لاعب النادي الأهلي صالح جمعة، مؤكداً أن اللاعب رفض دفع ثمن التلفيات لأصحاب السيارات التي اصطدم بها.

وقال المصدر، لمصراوي، اليوم الجمعة، إنه أثناء سير اللاعب بمنطقة الزمالك وتحديدًا في شارع محمد مظهر الساعة السابعة صباحا، بسرعة شديدة اصطدم بسيارتين، ودخل في مشادات مع مالكيها، خاصة بعض رفضه دفع ثمن إصلاح التلفيات، مشيرًا إلى أن رفضه أدى إلى حدوث تراشق بالألفاظ بينه وبين أصحاب السيارات والمارة، وحاول اللاعب تهدئة الموقف بالإفصاح عن هويته، إلا أن التلاسن بالكلمات بينه وبين المارة لم ينقطع.

وأضاف المصدر: "حاول صالح جمعة الهروب من الموقف وصعد إلى سيارته وفر بها إلا أن قوات الأمن بالمنطقة تمكنت من السيطرة عليه وتوقيفه واصطحابه إلى قسم شرطة قصر النيل".

وأكد المصدر أن لاعب النادي الأهلي خضع لتحليل كشف المخدرات -لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه- بعد التحفظ عليه؛ وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.