مصدر: صالح جمعة خضع لتحليل كشف المخدرات بعد حادث الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن لاعب النادي الأهلي صالح جمعة خضع لتحليل كشف المخدرات - لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه - بعد التحفظ عليه إثر اصطدامه بسيارتين بشارع محمد مظهر في حي الزمالك.

وقال المصدر، لمصراوي، اليوم الجمعة، أنه تم إقتياد اللاعب إلى إحدى المستشفيات الحكومية ليخضع لتحليل كشف المخدرات، وتم إعادته إلى قسم الشرطة لحين عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على لاعب النادي الأهلي صالح جمعة بحي الزمالك، صباح اليوم الجمعة.

وقال المصدر، لمصراوي، اليوم الجمعة، إن قسم شرطة قصر النيل تلقى بلاغا بقيام اللاعب بالاصطدام بعدة سيارات بشارع محمد مظهر بالزمالك، خلال قيادته السيارة بسرعة عالية، ما تسبب في إحداث تليفات كبيرة بالسيارتين.

وتابع المصدر أنه تم التحفظ على لاعب الأهلي بقسم الشرطة، وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.