كلاكيت تاني مرة.. صالح جمعة متهم في واقعة أخرى بسيارة لاعب الزمالك



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشف مصدر أمني تفاصيل جديدة حول واقعة القبض على لاعب النادي الأهلي، صالح جمعة، على خلفية وقوع حادث تصادم بين سيارة يقودها، وسيارتين في منطقة الزمالك.

وأكد المصدر أن الحادث وقع صباح اليوم الجمعة في شارع محمد مظهر بمنطقة الزمالك، حال قيادة لاعب النادي الأهلي صالح جمعة سيارة مملوكة لشقيقه لاعب نادي الزمالك عبد الله جمعة.

وأوضح المصدر أن الحادث لم يكن الأول للاعب الأهلي صالح جمعة الذي يرتكبه بسيارة شقيقه لاعب الزمالك عبد الله " لاعب نادي الزمالك، مؤكدًا أنه الحادث الثاني من نوعه.

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كان لاعب النادي الأهلي صالح جمعة دهس بسيارة كان يقودها في شهر مارس الماضي، أحد الأشخاص ويدعى "ع. م" 31 سنة، فني بمركز سياحي، وأصيب على إثره بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارة BMW به وأخبره المارة أن لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي صالح جمعة هو من يقود السيارة.

واستمعت وقتها النيابة لأقوال المُصاب الذي اتهم اللاعب صالح جمعة بصدمه بسيارته، أثناء وقوفه بصحبة عدد من زملائه أمام المركز السياحي، الذي يعمل به ما أدي لإصابته بكسر في عظمة الأنف وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المصاب عندما حرر محضرًا أدلى بأرقام السيارة التي صدمته وقرر أن لاعب النادي الأهلي أنه كان يقودها وبالاستعلام من إدارة المرور عن أرقام اللوحات تبين أنها ملك اللاعب عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك شقيق اللاعب المتهم، ومن المقرر أن تستدعي النيابة اللاعب المتهم بصفته قائد السيارة وقت وقوع الحادث وتستمع لأقوال عدد من شهود العيان، وما زالت التحقيقات مستمرة.

وتكرر الحادث اليوم مع اختلاف عنصري الزمان والمكان، وتلقى اليوم الجمعة قسم شرطة قصر النيل بلاغا بقيام اللاعب بالاصطدام بعدة سيارات بشارع محمد مظهر بالزمالك، خلال قيادته السيارة بسرعة عالية، ما تسبب في إحداث تلفيات كبيرة بالسيارتين، وتم التحفظ على لاعب الأهلي بقسم الشرطة، وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.