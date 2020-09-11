مصدر أمني: القبض على لاعب الأهلي صالح جمعة بالزمالك



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على لاعب النادي الأهلي صالح جمعة بحي الزمالك.

وقال المصدر، لمصراوي، اليوم الجمعة، إن قسم شرطة قصر النيل تلقى بلاغا بقيام اللاعب بالاصطدام بعدة سيارات بشارع محمد مظهر بالزمالك، خلال قيادته السيارة بسرعة عالية، ما تسبب في إحداث تليفات كبيرة بالسيارتين.

وتابع المصدر أنه تم التحفظ على لاعب الأهلي بمعرفة الرائد أحمد زينهم ضابط مباحث تأمين الزمالك بقسم شرطة قصر النيل، وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.