"بدل ما يشطب الشقة قلبها".. ضبط نقاش وراء سرقة مشغولات ذهبية في شبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على نقاش لسرقته مشغولات ذهبية من داخل مسكن ربة منزل بأسلوب "المغافلة" أثناء قيامه بأعمال النقاشة بالشقة بمنطقة شبرا.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة شبرا يفيد بضبط نقاش بحوزته مشغولات ذهبية ( خاتم - 2 حلق)بحوزة (نقاش " له معلومات جنائية"). Advertisements وبمواجهته بمصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات كائنة بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" أثناء قيامه بأعمال النقاشة بالشقة. وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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