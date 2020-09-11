وزير التعليم العالي يستقبل الرئيس الجديد للجامعة الفرنسية بمصر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الرئيس الجديد للجامعة الفرنسية بمصر، دوني داربي.

وقدم الدكتور خالد عبدالغفار، لرئيس الجامعة الفرنسية، التهنئة لتوليه هذا المنصب مؤكدا على الاستعداد التام لتقديم كافة سبل التعاون والمساعدة، مما يدعم عمق العلاقات التعليمية والبحثية بين مصر وفرنسا.

وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك بين الجانبين للبدء في الإنشاء والتوسع في مباني الجامعة الفرنسية بمصر بتكلفة ٣٠٠ مليون جنيه مصري للمعدات والأجهزة اللازمة للجامعة، بالإضافة إلى ما يقرب من المليار جنيه تكلفة الإنشاءات والمباني.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الجامعة الفرنسية تعد جزءً من منظومة التعليم المتميز، منوهًا إلى المكانة المتميزة للجامعة الفرنسية على خريطة التعليم الجامعي، واعتبارها ركيزة للتعاون الأكاديمي المصري الفرنسي، ومشيرا إلى أهمية التعاون بين وزارة التعليم العالي والجامعة الفرنسية والسفارة الفرنسية بمصر.

وشدد الوزير، على سرعة الإعلان عن مسابقة دولية لتقديم الرسوم الهندسية للمباني واختيار أفضل التصميمات والبدء في تنفيذ الإنشاءات والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.

وأضاف الوزير، أن إتاحة أنماط متطورة في مجال التعليم بالجامعة، وفتح تخصصات جديدة والتسويق لها بشكل جيد يجذب أكبر عدد من الطلاب، فيما أكد داربي، على أنه بحلول عام 2021 سيتم إضافة مجالات دراسية جديدة، وأن الجامعة تسير في خطى متقدمة نحو زيادة أعداد الطلاب.

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وأكد وزير التعليم العالي، اعتزاز مصر بالعلاقات المصرية الفرنسية، لافتًا إلى حرص الحكومة المصرية والفرنسية على تطوير الجامعة بما يجعلها ذات مستوى دولي، من خلال الشراكة مع المؤسسات الفرنسية التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أن الجامعة الفرنسية هي أحد الصروح العلمية الناجحة في مصر، لما تمنحه من درجات علمية مشتركة.

ومن جانبه، جدد داربي، ترحيبه بالتعاون الدائم مع مصر في مجال التعليم العالي وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ اتفاقيات تعاون بين الجامعة الفرنسية في مصر والجامعات الفرنسية المختلفة بفرنسا.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء الجامعة الفرنسية في مصر عام 2002 وهي جامعة أهلية غير هادفة للربح، وتستقبل ما يقرب من 500 طالب، ويتكون الهيكل التنظمي للجامعة بعد إعادة تأسيسها من أقسام تعليم وبحث، والتي تتضمن مختبرات أبحاث فرنسية مصرية، وفقًا لمجالات أنشطة الجامعة، وكلية للدكتوراة، وما بعد الدكتوراة، ومركزًا لنقل التكنولوجيا والتحليل، وقسمًا للتعليم المستمر، وخدمات عامة لإدارة الجامعة.

وتمارس الجامعة في المرحلة الأولى حتى 2030 أنشطتها في مجالات (الهندسة المعمارية، والتخطيط العمراني، الطاقة، الميكانيكا، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اللغات التطبيقية، الإدارة والتنظيم، الرياضيات والمعلوماتية التطبيقية وعلوم الإدارة، العلوم الإنسانية والاجتماعية).

وتمنح الجامعة درجات مشتركة، ودرجات وطنية مزدوجة مصرية وفرنسية في إطار عملية بولونيا، ووفقًا لنظام الساعات المعتمدة الأوروبي، ويتم الإشراف على الدكتوراة، ومنحها بشكل مشترك من قبل الجامعة والمؤسسات الفرنسية الشريكة، وتكون لغات العمل والدراسة بالجامعة هي العربية والفرنسية والإنجليزية.

حضر الاجتماع، منير فخري عبدالنور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الفرنسية، والدكتورة كاميليا صبحي، القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي.