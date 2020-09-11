1700 عبوة باهظة الثمن.. ضبط مستحضرات تجميل مع راكبة قادمة من ألمانيا بالمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل غالية الثمن مع راكبة أخفتها داخل حقائبها للعبور بها وبيعها لمراكز التجميل وتحقيق مكاسب مالية كبيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معها.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من فرانكفورت، اشتبه عبدالرحمن الحسن، مأمور اللجنة الجمركية، في راكبة تحمل جواز سفر عربي، وتم تمرير حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة أمجد رفعت وخالد محمد مأموري الفحص فتلاحظ وجود عبوات تكرارية بكميات كبيرة، وبالعرض على محمد عيد مرسي، مدير إدارة الجمرك، قرر تكليف وائل إمبابي، المشرف على صالة الوصول ومحمود القرش مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 1700 عبوة من مستحضرات التجميل ماركات باهظة الثمن.

قرر الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.