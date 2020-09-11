أخبار مصر | وزير الزراعة يؤكد على أهمية تعزيز التجارة البينية لدول القارة الأفريقية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الزراعة يؤكد على أهمية تعزيز التجارة البينية لدول القارة الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، اليوم الجمعة، في اجتماع المائدة المستديرة للمنتدى الإفريقي للثورة الخضراء عبر تقنية الفيديو كونفرنس والمنعقد تحت عنوان فرص الاستثمار في مجال الزراعة والنظم الغذائية في ظل جائحة كورونا بحضور وزراء الزراعة الافارقة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن فاعليات المنتدى والذي يحضره وزراء الزراعة الافارقة والمفوض الزراعي بالاتحاد الافريقي وممثل عن هيئة الامم المتحدة وممثلين للبنك الدولي والجهات الاجنبية المانحة وشركاء النجاح في العمل التنموي بالقارة الإفريقية.

ورحب وزير الزراعة بالسادة الحضور وتمنى نجاح المنتدى وأشار خلال كلمته إلى أن الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي قامت بها الدولة المصرية في مجابهة هذه الجائحة ساهمت في الحد من انتشارها وكانت محل تقدير من منظمة الصحة العالمية.

وأشار القصير إلى أن الدولة المصرية قامت بالعديد من المبادرات والاجراءات الداعمة لدور القطاع الزراعي وتهيئة بيئة الاستثمار في إطار أهداف التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا ٢٠٦٣.

وأكد وزير الزراعة على أن الدولة المصرية تضع كافة إمكانياتها في خدمة اشقائها الافارقة ولعل المزارع النموذجية المشتركة التي تنفذها الدولة المصرية بالمشاركة مع الدول الافريقية والذي تستهدف تعزيز وتدعيم التعاون والتكامل في المجال الزراعي والبحوث العلمية الداعمة لها ونقل التكنولوجيا وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتطوير المنظومة الزراعية لدى الاشقاء الافريقية.

وأكد القصير، على أهمية القطاع الزراعي لما له من قدرة على خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وقدرة على توفير الغذاء الآمن للمواطنين وتوفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع الزراعي.

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كما أكد على اهمية برامج التكيف والتخفيف مع المتغيرات المناخية بهدف تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وخلال كلمته أشار القصير إلى ضرورة تدعيم الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية بما يسهم في خلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية، وأهمية التحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية إضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة وبرامج الذكاء الاصطناعي في الزراعة بما يزيد من كفاءة إدارة هذا القطاع الحيوي الهام وشدد على أن وزارة الزراعة المصرية تضع ملف التحول الرقمي في المنظومة الزراعية على رأس أولويتها.

وفي ذات السياق أكد وزير الزراعة على أهمية تشجيع المبادرات التي تستهدف صغار المزارعين والمربيين والشباب والمرأة وتنمية القدرات البشرية في إطار الدعم المؤسسي مع تدعيم نماذج ريادة الأعمال، وتحقيق طفرة كبيرة في برامج مكافحة امراض النبات والآفات والحشرات عابرة الحدود، والاهتمام بتوفير نظم سلامة الغذاء وبرامج الصحة النباتية، وايجاد آليات اكبر لتوسيع نطاق الخدمات اللوجستية ونقل البضائع بين دول القارة لزيادة حجم التجارة البينية.

وأشاد وزير الزراعة بدور منتدى الثورة الخضراء الافريقي باعتباره من اكبر المنصات الزراعية الرائدة في العالم وتطلع الى مزيد من التعاون فيما بين دول القارة وصولا لتحقيق التكامل مؤكدا على ان الدولة المصرية تضع كل امكانياتها في سبيل تعزيز التعاون والتكامل فيما بين دول القارة في ظل وجود فرص عظيمة للتعاون في الوقت الحالي.

ويعد منتدى الثورة الخضراء الإفريقي المنتدى الأول في العالم للزراعة الإفريقية حيث يجمع أصحاب المصلحة في المشهد الزراعي، ويحقق تبادل الأفكار والرؤى التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة في المنظومة الزراعية.

ومن الجدير بالذكر أن منتدى الثورة الخضراء الإفريقي ينعقد بشكل دوري كل عام منذ ١٠ سنوات وقد تم عقد أول دورة للمنتدى في عام ٢٠١٠، وتستضيف دولة رواندا النسخة الحالية للمنتدى والذي يعد من أهم المنتديات العالمية والتي تهتم بالنهوض وبمتابعة جدول الأعمال الزراعي الأفريقي لتحقيق الرؤية والأهداف المنصوص عليها في إعلان مالابو للاتحاد الإفريقي وأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وأجندة ٢٠٦٣ للنهوض بالقارة الإفريقية.