أخبار مصر | البيئة تشدد الرقابة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر البيئة تشدد الرقابة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة المنتشرة في كافة أنحاء محافظات المنظومة (الشرقية، الغربية، البحيرة، الدقهلية، القليوبية) بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية من التفتيش على ٩٠١ منشأة صناعية حتى الآن تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى تبين مطابقة عدد ٢٠٧ وتوقف عدد ٥٨٦ عن العمل ومخالفة ١٠٨ منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف الجهود واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وبلغ إجمالي ما تم تجميعه من قش الأرز داخل محافظات المنظومة بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية إلى ما يقرب من ٢٨ ألف طن حتى تاريخه، كما قامت محاور المرور اليومية التي تعمل على مدار الساعة بتحرير عدد ٨ محاضر حرق مخلفات زراعية تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية ونظم الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق في المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

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كما نفذت وزارة البيئة أيضًا، عددًا من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو ٤٥٨٧ سيارة حتى الآن، حيث تبين مطابقة عدد ٣٥٨١ سيارة ومخالفة ١٠٠٦ للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واستكمالًا للدور التوعوي لوزارة البيئة نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة عدد ٩٥٠ نشاط توعوى للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وفوائد إستغلاله كأسمدة وأعلاف غير تقليدية.

وتستمر وزارة البيئة فى متابعة الأوضاع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بالتعاون مع غرف عمليات وزاراتى الزراعة والتنمية المحلية للاستجابة والتعامل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي أحداث طارئة.

وترحب وزارة البيئة باستقبال شكاوى المواطنين من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن ١٩٨٠٨ من ٩ ص إلى ٩ م وعبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية، وتطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 0225256470، 0225266178 كما يمكنكم التواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528.