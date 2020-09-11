أخبار مصر | "القوى العاملة": فض إضراب 70 عاملا بمصنع ميجا بالفيوم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة": فض إضراب 70 عاملا بمصنع ميجا بالفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وزارة القوى العاملة، من خلالها مديرية القوى العاملة بالفيوم، من فض إضراب 70 عاملا من 250 عاملا بمصنع ميجا لصناعة الزجاج بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم، بعد أن أبدى صاحب المصنع مرونة شديدة في التفاوض، وتم التنبيه على العاملين بعدم الإضراب غير القانوني حتى لا يستغل ذلك ضدهم.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أصدر توجيهاته وكيل مديرية القوى العاملة بالفيوم علي أبو الحسن، بسرعة التدخل وحل مشكلة العاملين مع المصنع وديا وحصول العمال على حقوقهم كامل طالما أنها فى الإطار القانوني.

وتلقى الوزير من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة ما يفيد التفاوض الودي بين طرفى العملية الإنتاجية لمصنع ميجا لصناعة الزجاج ، حيث أشار وكيل المديرية أن عدد العاملين بالمصنع 250 عاملا منهم 70 عاملا قاموا بالإضراب بسبب أن إدارة المصنع وقعت على 4 من العاملين جزاء بخصم 5 أيام من راتبهم نظير تغيبهم يوماً واحداً عن العمل، وإن ذلك مخالف للقانون واللائحة الخاصة بالمصنع وتضامن معهم بقية العاملين بالوردية الأولى وأوقفوا العمل والإنتاج ، وتم التواصل مع صاحب المصنع وأبدي مرونه شديدة في التفاوض، وتم فض الإضراب ، وتعهد العمال بعدم القيام بأي إضراب مستقبلاً.

وقدم الوزير الشكر لطرفي العمل والإنتاج لتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى الحل الودي.

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القوى العاملة: تعيين 354 شابا.. منهم 20 من ذوي الهمم بالسويس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس 354 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 20 شاباً من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، كما تم توفير 200 فرصة عمل للإناث بإحدى المصانع بالمحافظة ، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم تسجيل 856 راغبا في العمل منهم 9 من ذوي القدرات الخاصة .

وقال حاتم جاد الرب مدير المديرية، في تقريره عن إنجازات المديرية عن شهر أغسطس الماضي للوزير أن المديرية قامت باستخراج 920 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة مهنة ، كما تلقت في مجال علاقات العمل 115 شكوى فردية تم تحويل 35 منها للمحكمة العمالية، و 78 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة ، وتم تسوية شكوتين، كما تم بحث وتسوية 3 شكاوى وردت عبر بوابة الشكاوي الإلكترونية .

وأشار إلي أنه تم التفتيش على 150 منشأة ، وتم تحرير 44 محضر لمنشآت مخالفة من خلال مكاتب التفتيش العمالي، والتفتيش على 10 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية وتحرير عدد 2 محضر لمنشآت مخالفة .