أخبار مصر | منظومة الشكاوى تستجيب للتماس مواطن بإعادة النظر في مبلغ تقنين منزله

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر منظومة الشكاوى تستجيب للتماس مواطن بإعادة النظر في مبلغ تقنين منزله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة عن تقرير حول موقف رصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء خلال شهر أغسطس الماضي.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن المنظومة استقبلت التماس أحد مواطني مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا إعادة النظر في تقدير مبلغ تقنين منزل مملوك له لعدم قدرته على دفع المبلغ المقرر في ضوء حالته الصحية، وبالعرض على محافظ قنا وجه مدير وحدة استرداد الأراضي لدراسة الالتماس، وانتهى الرأي إلى تخفيض سعر المتر من (1200) إلى (800) جنيه. كما تم استقبال التماس المواطن (ح. ع. ع) لمعاونته في رفع اسمه من القوائم الأمنية حيث سبق اتهامه عام 2004 بسرقة أحد نزلاء فندق بمدينة شرم الشيخ، وبعد ظهور المسروقات تم التنازل عن المحضر، وبالرغم من ذلك وحتى تاريخه ما زال اسم الشاكي مدرج بالقوائم الأمنية رغم محاولات العديد من المحامين؛ إلا أنها باءت بالفشل، وبالتوجيه إلي وزارة الداخلية أفادت أنه بالفحص تبين سابقة اتهام الشاكي في القضية (3678) لسنة 2004 جنح شرم الشيخ سرقة، وبمخاطبة النيابة العامة للإفادة بالتصرفات النهائية أفادت بحفظ الجنحة وتم إدراج الشاكي ضمن أعمال لجنة استبعاد المعلومة الجنائية.

وتضمن التقرير عددا من نماذج المساعدات الاجتماعية وتسكين الأشخاص بلا مأوى، من بينها استغاثة من سيدة تبلغ من العمر 75 عامًا تقيم بمنزل آيل للسقوط بناحية طيبة محافظة الأقصر، وتطلب المساعدة، وبالتوجيه إلى وزارة التضامن الاجتماعي أفادت بأنه جار إعادة تأهيل المنزل من خلال إحدى الجمعيات الأهلية بالمحافظة، وتم صرف مساعدة مالية وعينية وبعض الأثاث من جمعيه أهلية بالزنيية بحري، وجاري تسليم المواطنة بوتاجاز من جمعيه أهلية أخرى.

كما استقبلت المنظومة شكوى تفيد الإبلاغ عن سيدة مسنة بلا مأوى تعاني من أمراض نفسية متواجدة بميدان المساحة بالدقي بجوار سوبر ماركت شهير ويظهر عليها علامات المرض النفسي، وعلى الفور وبالتنسيق مع البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، توجه فريق إلى موقع الشكوى وتبين صحة البلاغ والعثور على المواطنة، وفي هذا الإطار قامت أجهزة وزارة الصحة بالأمانة العامة للصحة النفسية ومدير عام مستشفى العباسية للصحة النفسية بتسهيل إجراءات استقبال السيدة وإجراء الكشف عليها وإيداعها بالمستشفى، لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية، وبالتنسيق مع السيد العميد مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثان تم تحرير محضر عثور وإيداع للمواطنة بمستشفى العباسية بعد التأكد من صحة البيانات.

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وفيما يتعلق بشكاوى قطاع الأعمال العام، تضمن التقرير استقبال شكوى أحد المواطنين من امتناع شركة حكومية تعمل في مجال المستحضرات الطبية عن صرف مستحقات نهاية الخدمة عن زوجته المتوفاة بتاريخ 21102018 والتي كانت تعمل بالشركة حتى وفاتها، وبالتوجيه إلى وزارة قطاع الأعمال العام أفادت بتسليم جميع الشيكات الخاصة بورثة السيدة المذكورة بعدد (8) شيكات للورثة بعد تقديم إعلام وراثة، وشكوى أخرى من أحد العاملين بإحدى شركات تداول الحاويات والبضائع الحكومية تفيد أن الشركة ما زالت تلزم العاملين باستخدام بصمة اليد الأمر الذي يهدد بتفشي فيروس كورونا داخل الشركة، وبالتوجيه إلى وزارة قطاع الأعمال العام أفادت بقيام الشركة بتوفير أجهزة تسجيل توقيتات الحضور والانصراف ببصمة الوجه، ولا يتم العمل بأجهزة بصمة اليد حاليًا.

كما استعرض التقرير نماج من شكاوى المصارف والترع منها شكوى تضرر مواطني قرية المسين مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة من تراكم القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة بمصرف جبارس الشرقي، وبالتوجيه إلى وزارة الموارد المائية أفادت بتكليف المقاول المسؤول عن صيانة وتطهير المصرف محل الشكوى لتطهير المصرف ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية، وكذا شكوى تضرر أهالي قرية إدشاي بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية بسبب تراكم القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة بالمجرى المائي لبحر سيف، وبالتوجيه إلى وزارة الموارد المائية أفادت بإصدار أمر تطهير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية، وذلك لتطهير امتداد بحر سيف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وكان لشكاوى مياه الشرب والصرف الصحي نصيب أيضا، منها شكوى جماعية من سكان الحي الثاني المجاورة السادسة محور الكفراوي بمدينة 6 أكتوبر من انقطاع المياه أسبوعيًا لمدة 48 ساعة، وبالتوجيه إلى وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أفادت أن سبب العطل وجود أعطال بكابلات الكهرباء المغذية لمحطة المياه الرئيسية، وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تم إصلاح العطل وانتظم ضخ المياه وضبط ضغط الشبكة، وشكوى أحد مواطني مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر من وجود كسر بخط المياه الرئيسي تسبب في تسريب مياه أدى إلى وجود برك مياه وعند توجه الشاكي إلى شركة المياه طُلبَ منه استصدار تصريح حفر من مجلس المدينة وإصلاح العطل على نفقته الخاصة، وبالتوجيه إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أفادت بانتقال فريق التشغيل والصيانة لموقع الشكوى وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة الغردقة تم إصلاح العطل، وبالتواصل مع الشاكي أفاد بإزالة أسباب الشكوى.