مصر | تهشم وخسائر.. معاينة النيابة في حادث تصادم سيارة صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تهشم وخسائر.. معاينة النيابة في حادث تصادم سيارة صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت معاينة النيابة، في واقعة حادث تصادم سيارة اللاعب صالح جمعة لاعب الأهلي بسيارتين ملاكي بشارع محمد مظهر بالزمالك، عن تهشم بمقدمة سيارة اللاعب من الجهة اليمنى ووقع خسائر بالسيارة رقم ل س ع ٣٥٦ ماركة مازدا عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر وتطبيق بالرفرف الخلفي الأيسر وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن.

ودلت المعاينة أيضا، إلى وجود تلفيات بالسيارة رقم أ س ي ١٢٣ ماركة دايو لانوس عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر وتطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهة اليسرى. وتعود البداية عندما تلقي قسم شرطة قصر النيل بلاغا في السابعة صباح اليوم بمصادمة وتلفيات بشارع محمد مظهر بالزمالك بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم ف ع ا ٦٨١ ماركة بي إم دبليو قيادة صالح جمعة ٢٧ سنة لاعب كرة بنادي الأهلي.