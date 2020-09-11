مصر | إعادة فتح طريق رأس غارب بعد تحسن الأحوال الجوية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إعادة فتح طريق رأس غارب بعد تحسن الأحوال الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت الإدارة العامة للمرور فتح طريق رأس غارب إتجاه الشيخ فضل، بعد تحسن الأحوال الجوية.

كانت أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور في وقت سابق عن غلق طريق رأس غارب إتجاه الشيخ فضل، لوجود سيول.

وشدد مدير المرور على القوات بتكثيف التواجد المروري بالطرق تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم، حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.