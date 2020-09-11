مصر | غدًا.. الفصل في دعوى إدراج حياة الفهد ضمن الممنوعين من دخول مصر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر غدًا.. الفصل في دعوى إدراج حياة الفهد ضمن الممنوعين من دخول مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا السبت، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي لإدراج الفنانة الكويتية حياة الفهد على قوائم الممنوعين من دخول مصر.

وسبق وقررت المحكمة حجز الدعوي لجلسة الغد الموافق 12سبتمبر، للحكم فيها.

وقال صبري في دعواه، في سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان والحاقدين والجاحدين والكارهين لمصر تتطاولت من تدعي حياة الفهد الكويتية على المصريين وعلى أم الدنيا الدولة المصرية، وذلك حيث طالبت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أزمة وتعدى"، بطرد الوافدين من الأراضى الكويتية، و‫بعدم علاجهم‬.

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واضافت الدعوى: "لو كان الأمر بيدها ستقوم برميهم في الصحراء ‬وذلك على خليفة تفشى فيروس كورونا في دولة الكويت خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى زيادة عدد الوفيات، حيث قالت نصًا: "إحنا تعبنا، إحنا ليش نبتيلى فيهم، حرام تعبنا، والكويت ما تتحمل كل هذا، كما طالبت بعدم دخول أى شخص إلى الكويت خلال الفترة المقبلة، وعدم استخراج اى تصاريح"، مضيفا لا نبالغ عندما نقول إن فضل مصر على العرب والمسلمين كان ولا يزال عظيمًا،وسيستمر إلى يوم الدين،ويري الشاعر المصري فتحي عبد الله أن حياة الفهد لا تمثل الشعب الكويتي ولكنها تمثل النخبة الفاسدة في المجتمعات العربية".

وأضاف عبد الله أنها نخب فاسدة تابعة للأنظمة العربية المستبدة لا يهمها تقارب العرب ولا المسلمين،بل يعملون على التنافر لأنهم عنصريون.

وفي سياق متصل،

تنظر محكمة القضاء الإداري، غدا السبت، الدعوى المستعجلة، المقامة من سمير صبري، المحامي بالنقض والإدارية العليا، ضد وزير الداخلية، يطالب فيها بمنع دخول الصحفي الكويتي مبارك البغيلي للأراضي المصرية؛ لتطاوله على الدولة المصرية.

وقد سبق وقررت المحكمة حجز الدعوى رقم 32939 لسنة 74 ق، للحكم في جلسة 12سبتمبر.

وقال صبري في دعواه: في سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان الحاقدين الجاحدين الكارهين تطاول البغيلي على أم الدنيا مصر، وبدأ في نشر أخبارًا كاذبة للوقيعة بين الشعب المصري والشعب الكويتي وإثارة الفتن والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي وذلك من خلال تصريحاته التي يقوم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها: (إن السفارة المصرية في الكويت تدعو الجالية المليونية المصرية إلى توخي الحذر بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلادنا، لدينا حل أفضل من التحذير وهو مغادرة جميع المصريين بلادنا وعودتهم من حيث جاؤوا).

