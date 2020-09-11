شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مرسي مطروح: تمهيد 30 كيلومترا من الشوارع الترابية تمهيدا لرصفها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وجيه عبدالرازق رئيس مدينة مرسي مطروح عن الانتهاء من تمهيد 30 ك طرق ترابية بالكيلو 2 خلف موقف الاتوبيسات وحي الزهور بالكيلو 4 وشارع الامام مالك حتي مدخل حي الشروق عن طريق الجليدر والهراس لحين رصف هذه المناطق بسبب عدم الانتهاء من مشروعات البنية التحتية.

وأضاف رئيس المدينة إن توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تهميد الطرق الترابية بالعزب والاحياء والشوارع وتسويتها ودكها لتصبح الشوارع ممهدة والتنسيق ومراجعة أعمال الحفر مع الشركات العاملة في مشروعات الكهرباء والغاز والرصف الصحي ومياه الشرب بعد أعمال الحفر.

وأشار عبدالرازق إلى أن تمهيد وتسوية الطرق الترابية ساهم في دخول سيارات الإسعاف والحماية المدنية وسيارات الأجرة للعزب والاحياء التي لم تدخلها من قبل، بالإضافة إلى إنقاذ أرواح المواطنين من حدوث أزمة في منطقة نتيجة حادث، فتمهيد الطرق الترابية يعد حلا مؤقتا سريعا.

وأكد رئيس المدينة أنه تم وضع خطة لتهميد شوارع العزب والأحياء طبقا لأهمية المناطق والأولوية للمناطق المزدحمة بالسكان والتي يدخلها أعداد كبيرة من السيارات للتيسير على المواطنين.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة الانتهاء من تمهيد الطرق الترابية بالجليدر والهراس لفتح شوارع مغلقة تيسيرا على سيارات المواطنين بالعزب والأحياء التي لم يتم رصفها.

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