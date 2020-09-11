شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 22 شخصا في حادث تصادم بطريق الصعيد بالمنيا.. والتحريات الأولية: تخطي خاطئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب اليوم، 22 شخصا في حادث تصادم سيارتين بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد بالمنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بحادث تصادم سيارتين رقم 145 ق. م. و. ميكروباص، بأخرى رقم 184 ص. ص. ل. ملاكي، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجيش» أمام مدخل قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار.

كشفت التحريات الأولية أن الحادث بسبب التخطي الخاطئ.

وقد أسفر الحادث عن إصابة 22 شخصا، تم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل، وتم إجراء الإسعافات العاجلة وخروج 18 مصابا عقب تلقي العلاج.

فيما تم تحويل 4 مصابين آخرين إلى مستشفى التأمين الصحي لاستكمال العلاج وهم سوزان إسحاق جرجس، 1 سنة، وشقيقها جندي، 37 سنة، وفضل عادل وليم، 12 سنه، وشقيقته ماري، 18 سنة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.

Advertisements