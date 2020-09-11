شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. افتتاح مسجد عثمان بن عفان بسيدي نصر بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، افتتاح مسجد عثمان بن عفان بقرية سيدى نصر التابعة لمركز كفرالشيخ، وحضر اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، نائبا عن اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ الافتتاح.

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر الصردي، مدير إدارة أوقاف شرق، والشيخ عبدالسلام عبدالقادر، مفتش منطقة المرابعين، واحمد السماحي، المدير التنفيذي لمكتب محافظ كفر الشيخ، واللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب، ووكيل اللجنة الدينية، وأشرف عبدالونيس، عضو مجلس الشيوخ، والشيخ مصطفى الجندي، من الأزهر الشريف، والشيخ محمد لطفي شمس، والأعلامي زايد الزاهد، وعدد كبير من الأجهزة الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .

وتناول الدكتور ياسر الصردي، مدير إدارة أوقاف شرق، في الخطبه، تقديم المصلحةالعامة على المصلحة الخاصة،ليستفيد كل المواطنين والدولة معا.

قال اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، تم افتتاح اعمال احلال وتجديد مسجد عثمان بن عفان قامت بها وزارة الاوقاف بالتعاون مع الجهود الذاتيه بالقربة، ومساحته ٥٠٠ متر مكون من دورين الدور الاول صحن المسجد والدور الثاني مصلى النساء.

فتتاح مسجد

إفتتاح مسجد