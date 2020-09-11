شكرا لقرائتكم خبر عن الأهالي ذبحوا عجلا.. «أوقاف الاسكندرية» تقيم أول صلاة جمعة بـ6 مساجد جديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت مديرية أوقاف الاسكندرية، أول صلاة جمعة بـ6 مساجد جديدة جرى انشائها ضمن المساجد الـ14 على محور المحمودية، اليوم الجمعة.

وافتتح الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف في الاسكندرية، يرافقه النواب حسنى حافظ وعبدالفتاح محمد عبدالفتاح ومحمد الكورانى، أعضاء مجلس النواب مسجد الشهيد العميد الهامى عبدالمنعم بمنطقة بشائر الخير 3 اليوم الجمعة، وجرى إقامة أول صلاة جمعة به، وأدى خطبة وصلاة الجمعة به الشيخ خالد خلف ومسجد آل بسيوني سليمان، وألقى الخطبة فيه الشيخ سعد أبوالخير الجندي، ومسجد محمود منتصر، وألقى الخطبة فيه الشيخ أحمد رجب السعداوي، ومسجد الهدى سند 1 النهضة بالعامرية ١ وألقى الخطبة فيه الشيخ عبدالرزاق عبدالله مدير إدارة العامرية أول، ومسجد الروضة الشريفة بمنطقة المراغي، وألقى الخطبة فيه الشيخ عبدالسلام رزق مدير ادارة الرمل، ومسجد النور بقرية اليمامة التابع لإدارة برج العرب، وألقى الخطبة فيه رئيس قسم المساجد بإدارة برج العرب.

وقام الأهالي، بذبح عجل بقري ابتهاجا وفرحة بأحد المساجد الجديدة التي جرى افتتاحها اليوم الجمعة.

وقال حسنى حافظ عضو مجلس النواب، أن هناك من يدعى قيام الدولة بهدم المساجد ودور العبادة، مؤكدا أن ما يحدث هو نقل وتطوير المساجد وليس هدم ضارباً مثل بمواطن لديه شقة سكنية صغيرة ومتهالكة قام بتوسعتها وتطويرها وانشائها بشكل أفضل معماريا وهندسيا، فهل هذا يعد هدم أم توسعة وتطوير؟.

وأوضح «حافظ»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»،أن المسجد الجديد يقع على مسطح مساحته 1200 متراً، وكان قبل توسعته وتطويره لا يتعدى 200 متراً، فيما تم انشاء ملحقات المسجد تضم ملاعب وصالات شبابية رياضية وأماكن للتثقيف وتحفيظ القران الكريم ومكتبة للاطلاع والقراءة .

وقال الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية، أن المديرية تسلمت 6 مساجد جديدة، تضاف إلى التي تم تسلمها الأسبوع الماضى، ليصل إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها الشهر الجار 14 مسجدا جديدا تم انشائها على محور المحمودية، مشيراً إلى أن هذه المساجد هي استمرار لجهود الدولة في مجال التنمية والعمران.

وأكد وكيل الوزارة، أنها تعد أبلغ رد على من يكيلون الاتهامات للدولة فبهذه المساجد الثلاثة تكون حصيلة ما تم افتتاحه هذا الشهر في الأسكندرية 14 مسجدا من بينها مسجد الحق المبين في بشاير الخير ٣، والذي تسلمته المديرية مع مساجد محور المحمودية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المساجد الجديدة تتراوح مساحتها بين ٧٥٠ متر إلى 1200 متر، ومجهزة بكافة التجهيزات اللازمة والتى تليق ببيوت الله عز وجل ورودها .

وأكد الشيخ خشبة أن الأمور كانت تسير على ما يرام وانا الرواد كانوا في أعلى درجات الالتزام والأخذ بالإجراءات الاحترازية، مشيداً بدور الأئمة وعمال المساجد في الإعداد والتنظيم لاستقبال ضيوف الرحمن .

وكانت المديرية تسلمت الأسبوع الماضى مساجد النقيب شهيد عمر خالد سلامة بمنطقة غربال وتم تخصيص إمام معتمد من وزارة الأوقاف وهو الشيخ رفعت على سعيد، ومسجد الرائد شهيد محمد درويش الحمزاوي بمنطقة محرم بك وإمامه الشيخ محمد عبده متولي ابوبكر، ومسجد مساعد شهيد مصباح محمود على ادريس وإمامه الشيخ نادر جمال زبيب، ومسجد الشهيد ابراهيم على أمين بمنطقة خورشيد وإمامه الشيخ على عبدالجليل السيد الشوني، ومسجد الشهيد ابراهيم عبدالقادر محمد وإمامه الشيخ محمد ماهر جمعه، ومسجد الشهيد علاء الدين أحمد السماديسى وإمامه الشيخ على كمال بدير، ومسجد الشهيد سعيد محمد سماحة وامامه الشيخ إبراهيم على زايد.

أوقاف الاسكندرية تقيم أول صلاة جمعة بـ6 مساجد جديدة على محور المحمودية

أوقاف الاسكندرية تقيم أول صلاة جمعة بـ6 مساجد جديدة على محور المحمودية

أوقاف الاسكندرية تقيم أول صلاة جمعة بـ6 مساجد جديدة على محور المحمودية

أوقاف الاسكندرية تقيم أول صلاة جمعة بـ6 مساجد جديدة على محور المحمودية

أوقاف الاسكندرية تقيم أول صلاة جمعة بـ6 مساجد جديدة على محور المحمودية

أوقاف الاسكندرية تقيم أول صلاة جمعة بـ6 مساجد جديدة على محور المحمودية

أوقاف الاسكندرية تقيم أول صلاة جمعة بـ6 مساجد جديدة على محور المحمودية

أوقاف الاسكندرية تقيم أول صلاة جمعة بـ6 مساجد جديدة على محور المحمودية

أوقاف الاسكندرية تقيم أول صلاة جمعة بـ6 مساجد جديدة على محور المحمودية

أوقاف الاسكندرية تقيم أول صلاة جمعة بـ6 مساجد جديدة على محور المحمودية

أوقاف الاسكندرية تقيم أول صلاة جمعة بـ6 مساجد جديدة على محور المحمودية