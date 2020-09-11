شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم الجديد بالمنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة رقم 8235 ن ل س، ربع نقل، قيادة أحمد خضر عبدالسلام، 35 سنة، سائق، مصاب، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم أمام قرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص.

وقد تسبب الحادث في إصابة 8 أشخاص وهم أحمد خضر عبدالسلام، 35 سنة، سائق، غيبوبة تامة، مصطفى محمود خضر، 25 سنة، لا يعمل، اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد خضر عبدالسلام، 40 سنة، لا يعمل، كدمات وسحجات، وخضر محمد خضر، 10 سنوات، طالب، نزيف بالأنف وكدمة بالصدر، ويوسف عبدالسلام عبدالجليل، 59 سنة، موظف، كسر بالعمود الفقري، ومحمد أحمد خضر، 12 سنة، طالب، كسر بالساق اليمنى، وإبراهيم الدسوقي عبدالسلام، 83 سنة، مصاب بكدمات بالصدر، ومهدي محمد شحاتة، 39 سنة، لا يعمل، جرح بالرأس 5 سم، مقيمون جميعا بقرية طهنشا بمركز المنيا.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.

Advertisements