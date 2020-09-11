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شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحدد 10 خطوات لعمل وحدات الغسيل الكلوي في مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حددت وزارة الصحة والسكان 10 خطوات لعمل وحدات الغسيل الكلوي في مصر وفقاً للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
والخطوات هي :
سؤال المرضي المترددين عن ظهور أي اعراض تنفسية أو ارتفاع في درجات الحرارة.
التنبيه على المرضي بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد للجلسة.
الزام المرضي بتعقيم الايدي بالكحول قبل الجلسة.
توفير أحواض لغسل الايدي واماكن الكحول في الاماكن المخصصة لاستقبال المرضي.
ترتيب اماكن انتظار أو تقسيم المرضي بطريقة تحافظ على المسافة الآمنة بين المرضي وبعضهم لا تقل عن 6 أقدام.
ابلاغ الجهات المعنية وزارة الصحة في حال وجود اشتباه في أي حالة داخل وحدة الغسيل الكلوي.
تجميع الحالات المشتبه بها لاجراء جلسات الغسيل الكلوي في جلسة واحدة حرصا على سلامة باقي المرضي.
الحرص على غسيل وتعقيم وحدة الغسيل الكلوي بعد نهاية كل جلسة.
الالتزام بتنظيف وتطهير ماكينات الغسيل الكلوي .
الزام المرضي بالعطس أو الكحة في منديل .
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الوضع في مصر
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اصابات
100,403
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تعافي
80,689
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وفيات
5,577
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