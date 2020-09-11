شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه بمدينة الشيخ زايد اليوم لمدة 12 ساعة لأعمال الإصلاح (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن قطع المياه بالمدينة لمدة 12 ساعة، بدءاً من الساعة الـ9 مساء اليوم الجمعة 11/9/2020 وحتى الساعة الـ9 صباح غد السبت 12/9/2020، نظراً لأعمال الربط بخط المياه الجديد (خط الصلب)، وكذا القيام ببعض الإصلاحات في خط المياه الرئيسي بالمدينة. وأضاف المهندس مصطفى فهمي: «يهيب جهاز المدينة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع»، مؤكداً عودة المياه فور الانتهاء من تنفيذ أعمال الإصلاحات. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطع المياه بمدينة الشيخ زايد اليوم لمدة 12 ساعة لأعمال الإصلاح (التفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.