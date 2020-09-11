شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز gbs لتتبع سيارات نقل الدقيق المدعم في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت شركة مطاحن مصر الوسطي في المنيا، الإجراءات التنفيذية لتركيب جهاز جي بي اس «gbs»، لعدد 42 سيارة نقل دقيق تابعة للشركة لمتابعة تنقلاتها وحركتها في نقل الدقيق المدعم من المطاحن إلى المستودعات والمخازن .

وقال مسؤول بشركة مطاحن مصر الوسطي، إنه تم طرح مناقصة عامة لتركيب عدد 42 جهاز بواقع جهاز لكل سيارة كمرحلة الأولي، مؤكدا انه تم اختيارات السيارات موديل حتي 2018. مؤكدا ذلك يهدف إلى توفير الامان لتحركات المركبات وتحديد مناطق تحركاتها ونقل الدقيق وعودتهم إلى مقر الشركة .