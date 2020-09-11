شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أمناء دمياط الجديدة يُكرم الطلاب المتفوقين من أبناء مركز الإبداع العلمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أن مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، كرَّم الطلاب المتفوقين أبناء مركز الإبداع العلمي، وذلك خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمناء، حيث يعتبر المركز هو حاضنة المواهب لطلاب المراحل التعليمية المختلفة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن رئيس مجلس الأمناء والحضور، قدموا الشكر لرئيس مركز الإبداع، متمنين لهم دوام التوفيق والسداد، مؤكداً أن جميع أجهزة الدولة تشجع الموهوبين والمبتكرين، لأنهم هم علماء المستقبل، ونواة متميزة بابتكاراتهم العلمية التي ستساهم في بناء مصر الحديثة.

وأشار إلى أن المجلس واصل مناقشة وعرض أبرز الموضوعات والقضايا والأنشطة خلال الشهر الماضى، والتي تهتم برفع جودة الحياة لسكان المدينة والمقدمة من الأعضاء، لاتخاذ قرارات بشأنها، حيث تمت الإحاطة والتعقيب والرد على هذه الموضوعات.

وفي نهاية الجلسة قدم رئيس المجلس الشكر لرئيس الجهاز، على الجهد المبذول في تنمية المدينة، مؤكدا ضرورة استمرار بذل أقصي الجهود لتلبية احتياجات السكان، والتغلب على المشاكل والتحديات المختلفة بالمدينة.

جدير بالذكر أنه تم عقد الجلسة الشهرية لمجلس الأمناء بمقر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، وذلك بحضور المهندس محمد رجب، وبرئاسة المهندس علاء الدين أبوسمرة، بالإضافة إلى وكيلي المجلس والأعضاء، ووكلاء الوزارات وممثلي الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمدينة.

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