شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: رمسيس و3 محطات أخرى ضمن المرحلة الأولى لبوابات العبور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعلن السكة الحديد خلال الايام المقبلة عن الشركة الفائزة بتوريد وتركيب بوابات دخول محطات قطارات السكة الحديد أسوة بمحطات مترو الأتفاق.

وقد بحث الفريق كامل الوزير- وزير النقل مع مجلس ادارة السكة الحديد الخطوات التنفيذية لمشروع تركيب بوابات التذاكر والتي لن يسمح بدخول الرصيف إلا لمن يحمل تذكرة أو بطاقة ATM، وذلك للحد من التهرب من دفع التذكرة.

وأعلنت السكة الحديد ان المشروع سيتم في المحطات الرئيسية وعددها ٢٠ محطة، بعدد ٣٠٠ ماكينة عبور، حيث تم تقسيمها إلى مراحل تبدء الأولي بـ4 محطات رئيسية كمرحلة أولي وهي (القاهرة / الجيزة / الإسكندرية / سيدي جابر)، وسيتم بعد ذلك تركيب الماكينات تباعا حيث سيتم الانتهاء من جميع المحطات خلال العام المقبل.