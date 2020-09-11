شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد الاستعدادات الأخيرة لاستقبال موسم الشتاء بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، الاستعدادات الأخيرة لاستقبال موسم الشتاء بالمدينة، والتي تشمل اصطفاف المعدات وسيناريوهات إدارة الأزمات في حالة سقوط الأمطار وكيفية التعامل مع السيول.

وشدد المهندس خالد شاهين، على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بالطرق الرئيسية لمواجهة أي طوارئ، أو تجمع مياه في أي موقع خلال سقوط الأمطار من خلال التنسيق بين الأحياء وفرق الصرف الصحي وفرق المياه وهيئة النظافة والحماية بالمدنية، وتنفيذ خطة جهاز المدينة التي تم وضعها لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري، ومناطق تجمعات الأمطار طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح المهندس خالد شاهين، أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة تقلبات فصل الشتاء، وما يأتي معه من أمطار وسيول ونوات، وذلك للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، كما تم التنسيق بين كافة الجهات المختصة ولا سيما في مجال شبكات المياه والصرف الصحي لرفع كفاءة شبكات الصرف، وتطهير مخرَّات السيول والبالوعات، والتأكد من عدم وجود أي مخلفات تعيق تصريف المياه على مستوي كافة الأحياء وتطهيرها، والتأكد من جاهزية المعدات الخاصة بذلك، وكذا مراجعة منظومة الخط الساخن الخاصة بشكاوى المواطنين لاتخاذ التدابير الأزمة في حالة تقلبات الطقس.