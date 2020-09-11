شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادى الجديد: 200 مواطن تقدموا للتصالح وباقي 7 حالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط أن إجمالي عدد حالات مخالفة البناء على مستوي المحافظه تبلغ 227 حالة ،تقدم منهم 220 مواطن للتصالح وقاموا بسداد 25 % رسوم جدية التصالح ،مؤكدا أن هناك 7 حالات متنوعة منهم 3 حالات قاموا من تلقاء أنفسهم بتنفيذ الإزالة للمباني التي قاموا ببناؤها ولم يتقدموا بالتالي بطلبات تصالح ومنهم حالتين خاصة بجمعية أهلية وأخرى بمركز شباب.

وأضاف الزملوط أنه متبقي حالتين فقط بمركزي الخارجه والداخله لم يتقدموا حتي الان بطلبات للتصالح ،موضحا ان الوحدات المحليه تم تكليفها بالعمل على فترتين صباحيه من 8 صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا ومن الساعة السادسة مساءا إلى الساعة التاسعة مساءًا لتلقي طلبات المواطنين في مصالحات مخالفات البناء للتيسير عليهم وعدم حدوث أي تكدس.

وكان المهندس مجدي حسن الطماوي، رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، قد أعلن في وقت سابق ،عن تحديد أسعار التصالح في مخالفات البناء على 6 مستويات من خلال لجنة مشكلة لتحديد سعر المتر المربع على حسب كل منطقة، موضحا أن هناك شرائح في كل مستوى من المستويات الستة وهي على حسب الغرض وتشمل «سكني – تجاري – صناعي – إداري – آخري» وتبدأ الأسعار من 100 جنيه للمتر وحتى 1500 جنيه.

وأضاف أنه تم التنبيه على المواطنين المخالفين، سرعة التقدم للتصالح في مخالفات البناء بمقر المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية للمدينة، وذلك قبل موعد انتهاء المهلة الأخيرة، ويجري تلقي الطلبات خلال مواعيد العمل الرسمية وخلال الفترة المسائية من 6 إلى 9 مساءً وفي أيام الجمعة والعطلات الرسمية، وذلك تيسيرًا على المواطنين وتذليل العقبات.