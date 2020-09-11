شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس السبت مائل للحرارة رطب.. العظمي 35 والرطوبة 83% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .

وهناك أمطار متوسطة ( 20 % تقريباً ) على حلايب وشلاتين .

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وارتفاع لنسبة الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على السواحل الشرقية .

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بمرتفع العروض الوسطى بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى .

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من

1: 1.75، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 83 – 45 )، السواحل الشمالية ( 87 – 55 )، شمال الصعيد ( 45 – 20 )، وجنوب الصعيد ( 25 – 15 ) .

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «35– 24»، الإسكندرية «32 – 25»، قنا «40- 27»، الأقصر «41– 27»، أسوان «43 – 28» .