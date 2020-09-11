شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين فؤاد: ضبط 108 منشآت صناعية مخالفة وتشديد الرقابة لمواجهة تلوث الهواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في اطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف الجهود وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، تمكنت الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة المنتشرة في كافة أنحاء محافظات المنظومة ( الشرقية، الغربية، البحيرة ،الدقهلية، القليوبية ) بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية من التفتيش على ٩٠١ منشأة صناعية حتى الآن تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى تبين مطابقة عدد ٢٠٧ وتوقف عدد ٥٨٦ عن العمل ومخالفة ١٠٨ منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وترحب وزارة البيئة باستقبال شكاوى المواطنين من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن ١٩٨٠٨ من ٩ ص إلى ٩ م وعبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية- الصفحة الرسمية، وتطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 0225256470، 0225266178 كما يمكنكم التواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528.