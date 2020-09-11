شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف الطبي على 300 مواطن خلال قافلة طبية تابعة لمديرية الصحة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف بإشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف قافلة طبية بقرية على حمودة شرق النيل التابعة لمجلس قروي اشمنت بمركز ناصر، حيث تم الكشف على 300 حالة في اليوم الأول للقافلة والتي شملت 6 تخصصات: باطنة، أطفال، أسنان، رمد، عظام، نساء، تحت إشراف أطباء من المديرية الذين قاموا بالكشف على المواطنين وصرف العلاج اللازم بالمجان.

شارك في القافلة فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بقيادة دكتورة هايــدي محمد عبدالوهــاب منســق القوافل الطبيــة العـلاجيـة وكـلا من دكتزر محمد خلف عبدالحميد مسؤول الإمداد الطبي وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري وعيد فرج فرج مسؤول معلومات القوافل وأحمد محمد عجمي مسؤول إعداد موقع وتجهيز.

من جانبة تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف الموقف التنفيذي لبرنامج القوافل الطبية والعلاجية الذي تنفذه وزاراة الصحة، مشيرا إلى أهمية هذه القوافل، والتى تأتي في اطار خطة الدولة لتوفير الخدمة الصحية بالشكل المناسب في القرى والمناطق النائية، وفي اطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها ويرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد محافظ بنى سويف أنه كلف رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بتوفير كافة التيسيرات المطلوبة بالتنسيق مع مديرية الصحة، والتواصل والتواجد الدائم مع القائمين على تنفيذ القوافل الطبية ،مع ضرورة التعاون مع الصحة لتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات عدوى فيروس كورونا.