شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «الأوقاف» يفتتح 3 مساجد بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، 3 مساجد بعدد من المدن بالمحافظة اليوم، ضمن 130 مسجدا سيتم افتتاحها على مستوى الجمهورية في عدد من المحافظات، ضمن خطة الوزارة لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر الجارى وأكتوبر المقبل، من بينها 34 مسجدًا من تنفيذ وزارة الأوقاف، و96 مسجدًا بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وأكد «أبوالسعود» في تصريحات أن المساجد الـ 3 التي تم افتتاحها اليوم بنطاق المحافظة هي مسجد الدرب الكبير بقرية السيفا التابعة لمركز ومدينة طوخ والذي تم بناؤه على مساحة 800 متر مربع، فيما بلغت تكلفته الإجمالية 9 ملايين جنيه والمسجد الثاني فهو مسجد «الشقرى» بمدينة شبين القناطر على مساحة 350 مترا، بإجمالى تكلفة 3 ملايين جنيه.

والمسجد الثالث الذي تم افتتاحه اليوم، هو مسجد الصابرين بمنطقة سرياقوس التابعة لمركز ومدينة الخانكة، والذي تم بناؤه على مساحة 250 مترا، بتكلفة إجمالية بلغت مليوني جنيه.

افتتاح 3 مساجد جديده فى القليوبية

افتتاح 3 مساجد جديده فى القليوبية

افتتاح 3 مساجد جديده فى القليوبية