شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب ببني سويف: الكشف بالمجان عندي لأي جندي مصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ريمون بشرى إستشارى الجراحة العامة وجراحة التجميل والحروق بالمستشفى الجامعي ببني سويف، عن تبينه مبادرة لتوقيع الكشف الطبي على أي جندي بالقوات المسلحة المصرية، بالمجان، داخل عيادته الخاصة، تكريما لهم.

وقال: «ما شاهدته من فيديو القطار وحفاظ المجند على شرف بدلته العسكرية، وعدم افتعاله أي مشاكل وتصميمه على رد المبلغ المالي إلى السيدة التي حاولت تسديدها عنه، دفعني لإلزام نفسي بامتلاك أي مجند بالقوات المسلحة الكشف الطبي داخل عيادتي بالمجان تماما شرط إظهار الكارنيه».

وأضاف: «موقف السيدة التي تدخلت للمجند عظيم للغاية يعبر عن سيدة مصرية أصيلة».