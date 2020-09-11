شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تضبط 108 منشآت صناعية مخالفة وتفحص عادم 4587 سيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البيئة، إنه فى اطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف الجهود وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، تمكنت الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة المنتشرة فى كافة أنحاء محافظات المنظومة ( الشرقية ، الغربية ، البحيرة ،الدقهلية ، القليوبية ) بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية من التفتيش على 901 منشأة صناعية حتى الآن تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى تبين مطابقة 207 وتوقف 586 عن العمل ومخالفة 108 منشآت للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وقد بلغ إجمالي ما تم تجميعه من قش الأرز داخل محافظات المنظومة بالتعاون مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية إلى ما يقرب من ٢٨ ألف طن حتى تاريخه ، كما قامت محاور المرور اليومية التى تعمل على مدار الساعة بتحرير 8 محاضر حرق مخلفات زراعية تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية ونظم الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق فى المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

كما نفذت وزارة البيئة أيضاً عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء ، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 4587 سيارة حتى الآن ، حيث تبين مطابقة عدد ٣٥٨١ سيارة و مخالفة 1006 للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته ، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وإستكمالاً للدور التوعوي لوزارة البيئة نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة عدد ٩٥٠ نشاط توعوى للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وفوائد إستغلاله كأسمدة وأعلاف غير تقليدية.

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وتستمر وزارة البيئة فى متابعة الأوضاع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بالتعاون مع غرف عمليات وزاراتى الزراعة والتنمية المحلية للاستجابة والتعامل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى أحداث طارئة .

وترحب وزارة البيئة باستقبال شكاوى المواطنين من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن 19808 من 9 ص إلى ٩9 م وعبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية، وتطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 0225256470، 0225266178 كما يمكنكم التواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528.