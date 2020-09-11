مطران الكاثوليك بالإسماعيلية يبحث قواعد الدراسة بمعهد التربية الدينية.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الأنبا دانيال لطفي مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، اجتماعا مع لجنة تأسيس معهد القديس يوسف للتربية الدينية المسيحية بالإسماعيلية.

شارك فى الاجتماع، أعضاء اللجنة الأب يوحنا صديق، والأب يوسف رمزي، كما شارك الأب إرميا نشأت عبر تطبيق زووم، بالإضافة إلى الأخت يوأنا ذكري، والشماس الإنجيلى يوحنا قاصد، بالإضافة إلى بقية أعضاء اللجنة، وتخلل الاجتماع، وضع القواعد الأساسية والهيكلية للاستعداد، لبدء الدراسة بمعهد القديس يوسف للتربية الدينية المسيحية بالإسماعيلية.

وفى يونيو 2019، اعتمد البابا فرنسيس بابا الكاثوليك بالفتيكان، الأب دانيال لطفي أسقفًا لإيبارشية القبطية بالإسماعيلية وتوابعها بعد انتخابه من قبِل سبنودس الكاثوليكي، ليتم تجليسه 5 سبتمبر من ذات العام بحضور ومباركة نيافة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الاسكندرية للأقباط الكاثوليك.

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والأنبا دانيال من مواليد 4 مايو 1969م، بقرية نجع رزيق التابعة لمحافظة أسيوط، و عندما انهى تعليمة سنوات دراسته تواجه إلى القاهرة وبدأ في بحث العلوم الدينية فإلتحق بالكلية الإكليريكية بالمعادي، وحصل الأسقف دانيال على ليسانس الفلسفة اللأهوتية وانتقل إلى مسقط رأسه فييوليو عام 1996،

و سيّم حينها كاهنًا بيد مطران الإيبارشية الأنبا كيرلس وليم ، و خدم في ذلك الحين كنيستى السيدة العذراء مريم ، وكنيسة قلب يسوع، ثم ذاع حرصه على خدمة أبناء الكنيسة الكاثوليكية فاستمر يدخم راعيه العقيدة الكاثوليكية ولم يبخل بعلمه وأصبح معلمًا بالكلية الإكليريكة عام 2000.