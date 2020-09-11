شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يؤكد أن فتح المساجد رد عملى على جماعات الضلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدولة المصرية هي دولة لا تعرف إلا البناء والإعمار في الأرض، وإن اضطرت إلى إزالة زاوية صغيرة على مجرى مائي فإنها تبنى مسجدا جامعا بدلا منها، وفي هذا الصدد تفتتح الدولة المصرية 53 مسجدًا في محافظة الشرقية وحدها، وهذا في إطار افتتاح 130 مسجدًا ، وسيتم افتتاح 70 مسجدًا الجمعة القادمة، وهذا ما يؤكد أن فتح المساجد رد عملي على جماعات الضلال؛ فمصر بلد البناء ولا تعرف الهدم مثلهم.

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة التي ألقاها وزير الأوقاف اليوم بمسجد " الفتح" بمحافظة الشرقية؛ مشاركة في عيدها القومى، تحت عنوان:"تقدير المصلحة وتنظيم المباح" ، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير الأمن بالمحافظة، والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة أوقاف الشرقية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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وافتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 130 مسجدًا في عدد من المحافظات، ضمن خطة الوزارة لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر الجارى وأكتوبر المقبل، من بينها 34 مسجدًا من تنفيذ وزارة الأوقاف، و96 مسجدًا بالجهود الذاتية التى تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعلن أنه فى إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وصيانة المساجد وفرشها، والاهتمام ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، تقوم الوزارة خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2020 بافتتاح (314) مسجدا، تم إحلالها وتجديدها، منها (121) مسجدًا من موازنة الوزارة ومواردها الذاتية منهم خمسة مساجد إنشاء جديد.