شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تشدد على المتابعة الدورية لحقول تقاوى الذرة والقطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع وزارة الزراعة ، من خلال لجانها الفنية حقول انتاج تقاوى محصول الذرة لزيادة الإنتاج ، عالية الإنتاجية والجودة، بما يساهم فى زيادة الانتاجية، وزيادة دخل المزارع وتحقيق الأمن الغذائى ، مضيفا أن الحالة العامة للحقول جيدة وممتازة، ويتم تنفيذ كافة التوصيات الفنية السليمة، والممارسات الجيدة، وتطبيق البحوث العلمية الزراعية الحديثة فى كافة المعاملات.

وقال الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة ، إنه بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، قامت لجنة من الإدارة المركزية لإنتاج وفحص التقاوى بالمرور على حقول انتاج الهجن للذرة الشامية والمتابعة الميدانية للمراحل الأخيرة لعملية التطويش فى جميع الحقول بمحافظة البحيرة حيث يوجد بها 250 فدان لإنتاج تقاوى الهجن، مضيفا أن اللجنة قامت أيضا بتفقد حقول إكثار القطن جيزة 94 و 86 ، وكانت بحالة ممتازة وجيدة وبداية الدخول فى مرحلة التزهير لبعض الحقول.

من جانبه قال الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، فى تصريحات لـ " الخليج 365 "، أن هناك لجان منتشرة من قبل معهد المحاصيل الحقلية على جميع الزراعات الصيفية ، لزيادة الإنتاج ، متابعا أن أهمية زيادة المساحات المنزرعة من الذرة الصفراء لتلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والحد من استيراد الذرة الصفراء من خلال أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة، مشيرا إلى أن هناك حملة قومية لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة، وهناك حملات توعوية للمزارعين بحثهم على زيادة المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء للتوسع فى المساحات المنزرعة الموسم الحالى لزيادة الإنتاج.

وتقوم لجان تابعة لوزارة الزراعة ، دوريا بتفقد حقول انتاج تقاوى محصول الذرة ، للاطمئنان على حالة المحصول، والتأكد من تنفيذ التوصيات والممارسات الزراعية الجيدة ، وذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بالاهتمام بإنتاج تقاوى من المحاصيل الحقلية عالية الإنتاجية والجودة، بما يساهم فى زيادة الانتاجية، وزيادة دخل المزارع وتحقيق الأمن الغذائي.